Вашингтон, 26 августа, 2018, 09:45 — ИА Регнум. У российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме, наблюдаются проблемы со здоровьем, заявила дочь Ярошенко Екатерина корреспонденту ТАСС 26 августа после встречи с отцом.

(сс) TayebMEZAHDIA Американская тюрьма

Жена и дочь Константина Ярошенко выразили обеспокоенность его состоянием здоровья. Дочь Ярошенко отметила, что у Константина наблюдаются признаки преждевременного старения, он страдает от проблем с желудком и зубами, а также от приступов аллергии.

«Хотелось бы, чтобы отец выглядел лучше», — добавила Екатерина.

Напомним, что 25 августа состоялась первая встреча Константина Ярошенко с семьей. Ранее власти США не давали соответствующего разрешения.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году Нью-Йоркский суд приговорил гражданина России к 20 годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков.