Вашингтон, 26 августа, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Военная мощь США должна использоваться только для защиты американских интересов и граждан, заявил полковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миру-мир

Отставной американский военный Дэниэл Дэвис заявил, что правительство США должно пересмотреть политику использования военной силы. Вашингтон должен признать, что американская военная мощь не будет использоваться для решения политический, этнических и религиозных проблем. Военная сила США должна использоваться только для защиты американских граждан и американской собственности от непосредственной опасности, считает он.

Политические неудачи Америки не являются достаточной причиной для использования военной силы. Тем более нападение не может быть оправдано одной возможностью угрозы в будущем, отмечает он.

Бывший полковник подчеркнул, что такая стратегия применения военной силы не только является правильной с точки зрения морали, но и позволит сохранить геополитическое лидерство США.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года Дэниел Дэвис заявил, что Америке не стоит жертвовать своими интересами и рисковать отношениями с Россией из-за интересов Украины.