София, 26 августа, 2018, 03:20 — ИА Регнум. Число жертв ДТП с автобусом около города Своге (Болгария) увеличилось до 16, заявил болгарский министр внутренних дел Валентин Радев, передает «Канал 3».

Eli Duke Автомобильная авария

Радев пояснил, что в числе погибших — еще один человек. Им стала пассажирка автобуса, скончавшаяся в больнице Своге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария с участие автобуса произошла 25 августа. В результате ДТП, помимо погибших, пострадали 20 человек. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил 27 августа днем национального траура в память о погибших.