Санкт-Петербург, 25 августа, 2018, 16:01 — ИА Регнум. О планах хоккейного клуба СКА Санкт-Петербург построить в культурной столице России самый большой ледовый дворец в мире заявил президент клуба Геннадий Тимченко 25 августа на церемонии презентации команды на сезон 2018/19.

Alex Florstein Fedorov Петербургский спортивно-концертный комплекс

«Мы вынашиваем амбициозный план. Хотим построить в Петербурге самый большой хоккейный дворец в мире», — заявил Геннадий Тимченко.

Также он выразил благодарность руководству города со стороны клуба за помощь в этом начинании и отметил, что руководство СКА надеется уже в 2023-ем году провести в этом новом дворце игры хоккейного чемпионата мира.

Отметим, что в мае Геннадий Тимченко и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписали соглашение о реконструкции СКК «Петербургский», обновленная арена которого, после обновления, по плану должна вмещать 20 тысяч зрителей.