Ереван, 25 августа, 2018, 13:07 — ИА Регнум. В настоящее время обсуждаются несколько вариантов того, как избежать возможных бюджетных потерь в случае предстоящего снижения ставок подоходного налога. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета государственных доходов, (КГД) Армении Рафик Машадян.

22 августа премьер-министр Никол Пашинян заявил о планах правительства внести некоторые кардинальные изменения в Налоговый кодекс, например, снизить подоходный налог, который в последние месяцы президентства Сержа Саргсяна был поднят, а «микробизнес» фактически освободить от налогов.

«В основном обсуждается следующее: установить ставку подоходного налога равной ставке налога на прибыль, т. е. 20%. Я считаю, что это изменение станет возможно с 1 января 2019 года. В результате, конечно, у нас будут потери налоговых поступлений. Мы дали оценки: потери сейчас колеблются в пределах порядка 60−70 млрд драмов ($125−145 млн — IA), и мы считаем, что эти потери будут компенсированы за счет декларирования налогоплательщиками реальной величины заработной платы, исключения незарегистрированных работников и сокращения «тени», — сказал Машадян на встрече с журналистами.

Зампред КГД пояснил: вопрос облегчения налоговой нагрузки на малый бизнес также обсуждается, в частности путем сокращения с пяти до трех количество налоговых режимов.

«Мы хотим сократить налоговые режимы, иметь всего лишь три налоговых режима. В настоящее время их пять: семейные предприятия, самозанятые, хозяйствующие субъекты, действующие в поле патентного налогообложения, хозяйствующие субъекты, действующие в поле налога с оборота, и организации, действующие в поле общего налогообложения.

Есть подход, предполагающий сокращение налоговых режимов до трех. В частности, будет микробизнес, куда будут входить организации с определенным порогом. Обсуждается вариант полного освобождения от налогов ниже этого порога. Но я не могу точно сказать, каким будет этот порог, и кто будет действовать в этом поле», — сказал замглавы КГД.

По его словам, есть изменения и в поведении плательщиков налогов. По данным на июль 2018 г. количество зарегистрированных работников по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличилось на 24 тысячи человек, это при том, что количество работающих в государственном секторе уменьшилось.

Машадян отметил ещё одно достижение — в налоговых отчетах всё чаще отображается реальная зарплата.

«Мы имеем рост средней зарплаты за счёт её реального декларирования. Средняя зарплата по данным на июль 2018 года составила 188 тысяч драмов, против 180 тысячи за отчетный период прошлого года», — сказал замглавы КГД.