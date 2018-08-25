Москва, 25 августа, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Церемония открытия всероссийской акции «Ночь кино» состоится 25 августа в парке «Зарядье» в Москве, сообщает 24 августа официальный сайт Министерства культуры РФ.

Виктор Говорков. Кино — в массы! 1946

В церемонии открытия примут участие министр культуры РФ Владимир Мединский и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, а также известные российские кинодеятели.

На открытия будет вручён специальный приз мэра Москвы «За создание образа Москвы в киноискусстве». На приз претендуют 10 киноработ, в их числе: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Селфи» Николая Хомерики, комедийный альманах «Про любовь. Только для взрослых», над которым трудились несколько режиссёров, «Большой» Валерия Тодоровского, «Притяжение» Федора Бондарчука. Фильм-победитель будет показан зрителям.

Будет показан также фильм «Барышня и хулиган», роль в котором сыграл Владимир Маяковский. Фильм будет демонстрироваться с живой озвучкой композитора Николы Мельникова с камерным оркестром. Показ приурочен к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского и к 100-летию со дня создания фильма.

Кроме того, мероприятия в рамках акции состоятся на 168 площадках в Москве. Будут показаны российские и зарубежные кинокартины, пройдут встречи с деятелями искусства, мастер-классы, лекции и семинары.

Всего по России запланировано свыше 3 тысяч мероприятий в рамках акции. Они пройдут в кинотеатрах, парках, культурных центрах, библиотеках и музеях.

Напомним, что в этом году акция «Ночь кино» состоится уже в третий раз. Главными организатороми мероприятия выступают Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».