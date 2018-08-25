В Греции найдено захоронение возрастом более 3 тыс. лет
Крит, Греция, 25 августа, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Древнюю находку раскопали на острове Крит археологи греческого управления древностей Ласити, сообщает 25 августа министерство культуры Греции.
Первым гробницу обнаружил житель села Кентри неподалеку от Иерапетра. Фермер, паркуя свою машину в оливковой роще, обнаружил в просевшей под колёсами авто яму, глубиной более двух метров и сообщил об этом в управление древностей.
Археологи в ходе раскопок обнаружили каменную гробницу, выдолбленную в известняке. Вход в гробницу был запечатан глиняной кладкой, внутри гробницы имеется три ниши. В первой из них был найден скелет взрослого человека и 6 амфор. Во второй — скелет взрослого и 14 амфор, амфоровидный кратер и чаша. Останки в гробнице, как отмечают археологи, принадлежат не знатным, но зажиточным жителям Крита.
Как отмечает министерство культуры Греции, все сосуды целые, сохранились в отличном состоянии.
По первоначальной оценке, сделанной археологами по керамике захоронение относят к позднему минойскому периоду, от 1400 до 1200 года до нашей эры.
Напомним, что гробница была обнаружена на острове Крит неподалёку от Иерапетры в этом году, 8 августа. В раскопках гробницы принимали участие 15 студентов-археологов со всей Греции под руководством профессора археологии Янниса Пападатоса. Находка возглавила список важнейших археологических открытий в Греции за последние 10 лет.