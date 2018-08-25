Крит, Греция, 25 августа, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Древнюю находку раскопали на острове Крит археологи греческого управления древностей Ласити, сообщает 25 августа министерство культуры Греции.

Тимонин Дмитрий ИА Красная Весна Критский музей

Первым гробницу обнаружил житель села Кентри неподалеку от Иерапетра. Фермер, паркуя свою машину в оливковой роще, обнаружил в просевшей под колёсами авто яму, глубиной более двух метров и сообщил об этом в управление древностей.

Археологи в ходе раскопок обнаружили каменную гробницу, выдолбленную в известняке. Вход в гробницу был запечатан глиняной кладкой, внутри гробницы имеется три ниши. В первой из них был найден скелет взрослого человека и 6 амфор. Во второй — скелет взрослого и 14 амфор, амфоровидный кратер и чаша. Останки в гробнице, как отмечают археологи, принадлежат не знатным, но зажиточным жителям Крита.

Как отмечает министерство культуры Греции, все сосуды целые, сохранились в отличном состоянии.

По первоначальной оценке, сделанной археологами по керамике захоронение относят к позднему минойскому периоду, от 1400 до 1200 года до нашей эры.

Напомним, что гробница была обнаружена на острове Крит неподалёку от Иерапетры в этом году, 8 августа. В раскопках гробницы принимали участие 15 студентов-археологов со всей Греции под руководством профессора археологии Янниса Пападатоса. Находка возглавила список важнейших археологических открытий в Греции за последние 10 лет.