Вашингтон, 25 августа, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Самым вредным продуктом назвала кокосовое масло профессор Гарвардского института общественного здравоохранения Карин Михельс в своём интервью The Guardian.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пальма с кокосами

Карин Михельс называет кокосовое масло ядом в чистом виде. К таким выводам профессор пришла в результате проведённых ею исследований, которые показали, что кокосовое масло содержит 80% насыщенных жиров — это больше, чем в сале, в два раза.

Насыщенные жиры повышают уровень холестерина в крови, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ранее считалось, что кокосовое масло — прекрасная замена животным жирам, его почитали практически как панацею, которая помогает в самых различных случаях: и при проблемах с волосами, и при проблемах с ожирением.

Теперь же пользу масла называют просто удачным маркетинговым ходом. После проведённых исследований, профессор Карин Михельс рекомендует по возможности отказаться от употребления этого продукта.

Точно к таким же выводам пришли и другие организации. Так, Британский Фонд питания рекомендует включать кокосовое масло в рацион «только в небольших количествах и как часть здоровой сбалансированной диеты».

При этом специалистов очень заботит тот момент, что кокосовое масло агрессивно рекламируется, в том числе и знаменитостями.

Напомним, что продажи кокосового масла выросли в Великобритании от 1 до 16,4 млн фунтов стерлингов за последние четыре года, по данным исследовательской группы потребителей. В США продажи кокосового масла достигли пика в 2015 году на уровне $ 229 млн, согласно данным исследователей.