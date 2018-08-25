Вашингтон, 25 августа, 2018, 05:01 — ИА Регнум. Выделяя средства на помощь Ирану, Европейский союз фактически финансирует убийства европейских странах, заявил Брайн Хук, спецпредставитель США по Ирану, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Комментируя план ЕС по выделению $20,7 млн на развитие иранской экономики, Хук сказал:

«Больше денег в руках аятоллы, еще больше денег для совершения убийств в тех же самых европейских странах».

Напомним, политика Брюсселя в отношении Тегерана вызывает недовольство у Вашингтона, который отверг так называемую ядерную сделку и рассчитывал, что европейцы последуют его примеру.

Между тем участие в договоренностях с Ираном (прежде всего речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий) очень важно для ЕС, ряд стран которого в свое время вложили немалые средства в иранские проекты.

После ужесточения антииранских санкций Вашингтона Европейская комиссия 23 августа огласила решение о выделении Тегерану первого транша в размере €18 млн. Общая сумма, которой Брюссель намерен поддержать Тегеран, составляет €50 млн.