Марсель, Франция, 24 августа, 2018, 22:09 — ИА Регнум. На вокзале французского города Марселя сошёл с рельсов скоростной пассажирский поезд. Об этом сообщает Национальная железнодорожная компания Франции (SNCF) в своём микроблоге в Twitter.

Железная дорога

Как уточняется, авария произошла, когда состав прибывал на вокзал на низкой скорости. В поезде находились 350 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что после аварии на вокзале Марселя нарушено движение поездов.