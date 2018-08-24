Атырау, Казахстан, 24 августа, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил реформировать систему МВД на основе грузинского опыта — уволить полицейских и нанять юристов, сообщает 23 августа издание «Мой город».

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Глава государства отметил, что в настоящее время в республике юристы остаются невостребованными. По мнению Назарбаева, работу вузов необходимо выстроить так, чтобы они готовили недостающих специалистов.

Президент добавил, что в стране недостает специалистов в сельскохозяйственной сфере, поэтому необходимо открыть сельскохозяйственные университеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев заявил, что ведомство будет лишать вузы республики лицензии в случае невостребованности выпускников.