Москва, 24 августа, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Холдинг «Техмаш» (входит в состав ГК «Ростех») сообщил, что Министерство обороны России уже в следующем году получит серийные образцы парашютно-грузовой системы ПГС-1500.

sws.aero Парашютно-грузовая система

Разработкой ПГС-1500 непосредственно занимается АО «Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал». Данное предприятие является ведущим в области создания парашютно-десантной техники. Все системы десантирования, которые использует МО РФ, являются его разработками.

На данном этапе завершен весь цикл наземных испытаний ПГС-1500. Предприятие уже начало летный этап испытаний.

ПГС-1500 по предназначению будет использоваться для десантирования оружия, боеприпасов, других военных и гражданских грузов, полетная масса которых составляет от 500 до 1500 килограммов.

Десантирование может идти из транспортных самолетов Ил-76 любой модификации на скорости 300−380 километров в час. Высота десантирования над уровнем моря — от 500 до 8000 метров.

ПГС-1500 может использоваться при скорости ветра у поверхности земли до 15 метров в секунду. Для особо ценных и важных грузов может применяться автоматическое отцепное устройство, это позволяет обеспечить сохранность груза после его приземления. Безопасная доставка грузов обеспечивается в любой климатической зоне.

Конструкторы системы отмечают, что им удалось добиться невысокой стоимости ПГС-1500. Она может использоваться как военными, так и службами чрезвычайных ситуаций, а также в гражданской сфере в коммерческих целях.