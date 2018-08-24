Тель-Авив, Израиль, 24 августа, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на днях заявил, что он не оставляет надежды на то, что США признают претензии Тель-Авива на оккупированные Голанские высоты, которые были захвачены у Сирии во время Шестидневной войны. Нетаньяху сказал, что ни за что бы не отказался от этого.

Idf.il Израильский солдат

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Израиль отметил, что Белый дом не будет обсуждать вопрос признания оккупированных Голанских высот частью еврейского государства. Он также отметил, что в Вашингтоне понимают позицию Тель-Авива по данному вопросу, но позиция США пока останется неизменной.

Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии во время Шестидневной войны 1967 года. Первоначально территория управлялась военной администрацией, но в 1981 году Тель-Авив распространил юрисдикцию своих законов на эту территорию и создал гражданскую администрацию.

Совет Безопасности ООН осудил этот шаг как незаконный. Израиль пытается оправдать свой шаг утверждением о том, что захват является одним из способов защиты его границ от военной агрессии. По терминологии ООН употребляется термин «Оккупированные сирийские Голаны».

После признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда американского посольства Израиль хотел бы еще получить от США признание оккупированных сирийских Голан территорией еврейского государства.