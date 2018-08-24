Санкт-Петербург, 24 августа, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Охрана всех петербургских школ с 1 сентября 2018 года будет обеспечена полностью за счет бюджета Санкт-Петербурга. С января 2019 года эта норма распространится и на все детские сады. Об этом заявила 24 августа председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева, сообщает издание Смольного «Петербургский дневник».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Охрана

Как отметила чиновница, охраной школ Петербурга и учреждений дополнительного образования будут заниматься только лицензированные профессиональные охранники. Такая же охрана будет в средних профессиональных образовательных учреждениях. При этом средства родителей на это привлекаться не будут.

Напомним, в январе 2018 года Воробьева сообщила, что в целях безопасности все петербургские школы будут оснащены рамками металлоискателей, турникетами и другими техническими средствами, которые должны предотвратить инциденты, подобные случившимся в ряде российских городов.

В настоящее время все образовательные учреждения города обеспечены физической охраной, а также техническими средствами. Установлены ограждения вокруг школ и детских садов, а также системы видеонаблюдения.

Около половины петербургских школ охраняются частными охранными предприятиями, остальные — теми охранниками, которых нанимают сами школы.

Читайте ранее в этом сюжете: Нанимать профессионалов, соблюдать правила: эксперты о пермской трагедии

После ряда криминальных инцидентов в российских школах правительство потребовало перевести все школы на профессиональную охрану.