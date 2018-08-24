Москва, 24 августа, 2018, 16:58 — ИА Регнум. После того, как будет построен газопровод «Северный поток — 2», Германия всё равно сможет получать газ из разных источников, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он 24 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сказавшей, что данный трубопровод не поставит Берлин в зависимость от Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голубое золото

«Это заявление вполне обоснованное, — отметил Делягин. — Это ответ на попытки США, в частности [президента США Дональда] Трампа, превратить Германию в газовую заложницу США. Действительно Германия может брать газ из разных источников, даже после того как она будет получать газ по «Северному потоку — 2» или даже в перспективе по «Северному потоку — 3». Проблема в том, что наш газ дешевле, и это так бесит американцев».

Делягин подчеркнул, что в Европе останется место для американского сжиженного газа.

«Дело в том, что Германия заканчивает закрытие своих АЭС, которое она начала после «Фукусимы», и альтернативы газу просто нет, а запасы Северного моря истощаются», — подытожил экономист.

Напомним, что 24 августа во время своего выступления перед студентами в Тбилиси (Грузия) канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не поставит Германию в зависимость от России. Свою позицию она обосновала тем, что одновременно с возведением «Северного потока — 2» в ФРГ идёт строительство терминала для сжиженного газа.

Отметим также, что ранее глава Белого дома сказал, что из-за зависимости от российского газа Берлин станет заложником Москвы, а решение германских властей разрешить строительство «Северного потока — 2» охарактеризовал как ужасную ошибку.