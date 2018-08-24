Ашхабад, 24 августа, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Казахстан предложил вернуться к вопросу создания Международного водно-энергетического консорциума Туркестана, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) в Туркестане. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Назарбаев считает, что учредителям фонда необходимо совершенствовать его организационную структуру и правовую базу, а также рассмотреть вопрос постоянной дислокации исполнительного комитета фонда.

Президент Казахстана добавил, что пришло время автоматизации системы управления, распределения и учета водных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в ходе заседания глав государств-учредителей МФСА президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что странам региона необходимо создать правовой механизм, учитывающий интересы стран в вопросах управления водными ресурсами.