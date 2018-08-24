Москва, 24 августа, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Решение о введении санкций за закупку российского вооружения, в том числе С-400, могут принести США не только дивиденды, но и привести к обратному эффекту, крупные страны не откажутся от закупки российской техники, отметил в пятницу, 24 августа, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя заявление Госдепартамента США о возможном введении санкций за закупку систем С-400.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРС С-400 «Триумф»

Ранее представитель Госдепартамента Хизер Нойер заявила, что санкции США могут затронуть всех покупателей систем противоракетной обороны С-400. «Мы против того, чтобы наши партнеры и союзники по всему миру закупали С-400», — заявила Нойер.

Возможное введение санкций против всех покупателей С-400 — достаточно необычный шаг со сложно предсказуемыми последствиями. Но очевидно, что крупные страны — покупатели российского оружия, например, Индия, вследствие такого давления не откажутся от закупок. Более того, эффект может быть обратным — будет разрушено военно-техническое сотрудничество с США.

При этом небольшие страны со слабой экономикой могут и не решиться на такой риск. Санкции, как было сказано, могут применяться избирательно и не только в связи с С-400. Но если та или иная страна закупает значительную часть вооружения именно в России, то она не может в один момент отказаться от закупок — иначе придется фактически лишить свою армию военной техники.

В министерстве обороны США отношение к законопроекту о санкциях против военно-технического сотрудничества с Россией достаточно негативное. В министерстве понимают, что это — опасная игра, и эффект может быть прямо противоположным задуманному.