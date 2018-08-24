Рим, 24 августа, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Если на встрече в пятницу, 24 августа, не будет принято решения о том, как ЕС будет оказывать Италии поддержку в вопросе о мигрантах, то правящее «Движение 5 звезд» не проголосует за тот вариант бюджета страны, в который будут включены 20 млрд евро членских взносов Италии, заявил глава движения вице-премьер Луиджи Ди Майо, сообщает официальный блог «5 звезд».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

На встрече должно быть принято конкретное решение по кораблю Diciotti и более общее — по распределению мигрантов, прибывающих в Италию, заявил Ди Майо.

Ранее с критикой ЕС из-за отсутствия реальной помощи Италии в вопросе о мигрантах также выступили премьер-министр Джузеппе Конте, глава МВД, вице-премьер Маттео Сальвини и министр иностранных дел Энцо Моаверо Миланези. Сальвини заявил, что либо Евросоюз перейдет к реальной помощи Италии в вопросе о миграции, либо Италия будет конвоировать корабли с нелегальными мигрантами обратно в Ливию.

Как сообщалось ранее, корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, но лишь для того, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. Ранее в пяти европейских странах говорили о готовности принять их. Позже страны ЕС отказались выполнять это обещание. По законам ЕС, у стран нет обязанности принимать мигрантов.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что помогать мигрантам нужно «у них дома», а не в Европе. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.