Киев, 24 августа, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Шесть грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для Донбасса направила миссия Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщили 24 августа в государственной пограничной службе Украины.

Redcross-mos.ru Красный Крест направил в Донбасс груз гуманитарной помощи

Согласно данным ведомства, на территорию Донбасса через контрольный пункт «Новотроицкое» проследовали шесть грузовиков, перевозящих гуманитарный груз — около 6,5 тонны строительных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарные конвои в Донбасс Россия отправляет с 2014 года. Вес гуманитарных грузов, перевезенных к настоящему моменту, приближается к 80 тыс. тонн. Очередная партия гуманитарной помощи массой более 500 тонн была доставлена в ДНР и ЛНР автоколонной МЧС России 23 августа.

Читайте также: Колонна МЧС России доставила гуманитарную помощь в Донбасс