Колонна МЧС России доставила гуманитарную помощь в Донбасс

Донецк, , 10:28 — REGNUM Партии гуманитарной помощи доставлены в ДНР и ЛНР автоколонной МЧС России. Жители республик Донбасса получили более 500 тонн полезных грузов, сообщает 23 августа пресс-центр МЧС РФ.

Очередной гуманитарный конвой стал 80-м по счету. Грузовые автомобили доставили детские продуктовые наборы, медикаменты и предметы медицинского назначения. Доставка помощи прошла в штатном режиме.

Автомобили колонны прошли необходимые таможенные процедуры на пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган». Гуманитарную помощь выгрузят в пунктах приёма, чтобы в дальнейшем распределить населению.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года Россия отправляет в Донбасс гуманитарные конвои. Вес гуманитарных грузов, перевезенных к настоящему моменту, приближается к 80 тыс. тонн. Так, 29 марта в ДНР и ЛНР прибыла 76-я колонна, доставившая в республики более 400 тонн детских продуктовых наборов, учебной литературы и медицинского имущества.

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