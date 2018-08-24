Берлин, 24 августа, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Жители немецких деревень в районе Берлина эвакуируются из-за лесного пожара, передает немецкий телеканал N-TV 24 августа.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Уже более 500 человек покинули свои дома. Пожар возник в 50 км к юго-западу от столицы, горит площадь в 400 гектаров. В ночь на 24 августа дым достиг столицы и доставляет проблемы жителям Берлина.

Тушение пожара осложнено тем, что тяжелая техника не может добраться до эпицентра пожара: здесь в земле со времен войны лежат неразорвавшиеся боеприпасы. Пожар не повлиял на работу аэропортов.