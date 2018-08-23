Душанбе, 23 августа, 2018, 21:43 — ИА Регнум. Повышение стоимости сим-карт направлено на защиту прав и свобод человека. Об этом со страниц государственного информационного агентства «Ховар» заявил представитель Службы связи Таджикистана Абдукаюм Исоев.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, необходимость установление цены на сим-карту в 250 сомони (порядка 1800 рублей) вызвана безответственным и бессистемным использованием их гражданами:

«Из-за того, что сим-карта стоила очень дешево, пользователи приобретали её, когда хотели, спустя какое-то время выбрасывали или использовали для неблаговидных дел. Из-за низкой цены на сим-карты в Таджикистане на территории Афганистана используют большое количество сим-карт наших мобильных компаний. Теракт в отношении иностранных граждан, который некоторое время назад был совершен на юге страны, подтверждает вышесказанное».

О том, действительно ли в Службе связи Таджикистана считают, что подорожание сим-карты станет преградой для проведения террористического акта, ее представитель, конечно, ничего не сказал. Но тем временем очередное повышение цен в стране ощутимо ударит по карманам законопослушных граждан страны с самыми низкими зарплатами в СНГ.

До повышения цен осталось чуть больше недели, в офисах мобильных операторов образовались очереди желающих приобрести сим-карту по старой цене, а также бесплатно переоформить уже имеющиеся номера. Позже эта услуга будет стоить 250 сомони.

Напомним, что в Таджикистане запрещено иметь более двух сим-карт одного оператора на человека. В случае если их больше, необходимо перерегистрировать на того, кто непосредственно пользуется этим номером.