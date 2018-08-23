Киев, 23 августа, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал поздравление с 27-й годовщиной независимости Украины, заявили 23 августа в аппарате президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Эрдоган

Турецкий лидер пожелал народу Украины благополучия и благосостояния.

«Наши отношения со стратегическим партнером Украины укрепляются в каждой отрасли, а давняя дружба между нашими народами углубляется с каждым днем. Нам очень приятно наблюдать за взаимной волей, которую мы обнаруживаем для вывода нашего сотрудничества на более высокий уровень. Турция будет продолжать поддерживать независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины», — отметил Эрдоган.

Президент Турции также пригласил президента Украины Петра Порошенко посетить его страну, чтобы осенью провести очередное заседание стратегического совета, который отвечает за развитие взаимоотношений двух стран.

Напомним, 24 августа в Киеве пройдёт парад в честь Дня независимости Украины. Свою мощь продемонстрирует украинская армия, которую Порошенко обещает сделать одной из самых сильных в Европе.

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