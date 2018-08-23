Землетрясение от хохота и «сильнейшая в Европе украинская армия»

Киев, , 11:14 — REGNUM В конце августа на Украине — череда праздников: 23 августа — День флага, 24 августа — День независимости. В майданные времена этот отрезок времени традиционно знаменуется фейерверком «патриотических» киевских высказываний разной степени глупости. Этот год не стал исключением.

В среду, 22 августа, Петр Порошенко заявил, что украинская армия станет сильнейшей в Европе, а «России не удастся остановить евроатлантическую интеграцию украинского государства». Также президент «Рошена» рассказал о полученном им в НАТО «месседже», согласно которому «дверь в НАТО для Украины открыта, что бы там ни говорили в Москве».

Последнюю фразу следовало бы слегка изменить, придав ей другое окончание — «дверь в НАТО для Украины открыта, что бы там ни говорили в НАТО». Мало ли что Украина не имеет ни формальных, ни фактических перспектив для вхождения в альянс. Суть ведь не в том, чтобы войти, а в том, чтобы собираться войти.

Поэтому можно произносить сколько угодно слов — и даже внести в Конституцию пункт о «евроатлантических устремлениях». С тем же успехом там можно написать, что Украина «является самой сильной и процветающей державой в мире».

Непобедимая мощь украинской армии времен майдана тоже ни для кого не секрет. Одни котлы чего стоят. В Киеве шутят, что украинская армия не входит в пятерку сильнейших даже на самой Украине. Это лишь наполовину шутка — националистические группировки, «крышуемые» государством, составляют регулярной армии не только гипотетическую конкуренцию — время от времени они встречаются в реальных столкновениях.

Армия, как и государство вообще, нужна майданной власти не для того, чтобы побеждать и процветать. Она нужна для того, чтобы пиариться, сохранять власть и воровать. Отсюда — особенности развития армии: американские инструкторы — и воровство на госзаказах, нацистские приветствия — и полное отсутствие заботы о реальных солдатах и офицерах, сказки о «Джавелинах» — и «Буки», которые на репетиции парада врезаются в киевские бизнес-центры.

Единственная категория граждан, для которой украинская армия представляет угрозу, — это сами граждане Украины. Начиная с тех, кого туда призывают, и тех, кто потом страдает от вернувшихся «на гражданку» взвинченных и нищих людей, и заканчивая жителями Донбасса.

Поэтому когда один из депутатов фракции Порошенко, Олег Барна, говорит, что «киевский парад вызовет землетрясение в Кремле», а «военные силы Украины могут противостоять любой европейской армии», это вызывает уже привычную реакцию. В ней сочетаются хохот и грусть.

Смеяться над депутатом, указывая, что землетрясение может произойти разве что от хохота, несложно. Труднее найти ответ на вопрос, что делать с ситуацией, когда многие миллионы наших братьев находятся под управлением наших врагов.