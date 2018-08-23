Москва, 23 августа, 2018, 16:29 — ИА Регнум. На топливном рынке России имеют место сговоры крупных производителей, и борьба с ними ведётся недостаточная. Об этом 23 августа заявил генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя возможный рост цен на бензин и дизельное топливо.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Нужно бороться, и на мой взгляд, эта борьба сейчас недостаточна, со сговорами на топливном рынке, — сказал Орлов. — Сговоры имеют место. Крупнейшие компании иногда повышают цену не из экономических факторов, а из факторов исключительно субъективных, чтобы получить сверхприбыль. Это первое. Второе — они должны быть стимулированы снижать издержки. И здесь нужно искать специальные механизмы снижения издержек. Очень просто всё свалить на курс рубля. Почему-то на большинство товарных групп это не влияет абсолютно. Кивать на изменение курса, который достаточно часто меняется, это довольно абсурдно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент российского независимого топливного союза Павел Баженов в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил, что в РФ создаются все основания для того, чтобы осенью 2018 года выросли цены на бензин.

По его словам, на сегодняшний день в РФ на 20% выгоднее продавать горючее за границу, чем внутри страны.

«Производство бензина в стране чуть выше, чем уровень потребления, потому даже незначительный отток продукта с товарного рынка приводит к резкому росту цен, — добавил он. — Плюс не будем забывать, что возрастает налоговая нагрузка. Если не менять структуру налогообложения, то вплоть до 7 рублей можно прогнозировать рост».