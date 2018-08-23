Киев, 23 августа, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Надежду на соблюдение «школьного» перемирия в Донбассе выразил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг. Об этом он заявил 23 августа на брифинге в Киеве.

Цитата из м/ф «Лето кота Леопольда». Реж. Анатолий Резников. 1983. СССР «Давайте жить дружно!»

По его словам, соглашение о прекращении огня позволит детям на востоке Украины без страха посещать школу. Также это хороший повод вернуть населению региона надежду на будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала очередной режим прекращения огня в связи с начало учебного года. Перемирие начнет действовать с 29 августа.

Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания в Минске заявил, за соблюдением перемирия будет установлен особый контроль.

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