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Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

Политика

Режим прекращения огня вступит в силу с 29 августа

Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Переговоры. Игры скрытых сил

Минск, 22 августа 2018, 16:58 — REGNUM  Участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на переговорах в Минске 22 августа достигли договорённости об очередном режиме прекращения огня. Об этом сообщила пресс-секретарь полномочного представителя Донецкой Народной Республики Виктория Талакина на своей странице в Facebook.

По её словам, стороны договорились о прекращении огня с 00:01 мск 29 августа. Как отметила пресс-секретарь, соглашение о перемирии стало результатом двухдневной работы подгруппы по вопросам безопасности.

Напомним, предыдущая договорённость о полном прекращении огня в Донбассе вступила в силу с 1 июля, однако уже в первые же дни перемирие было нарушено. В начале августа первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕАлександр Хугзаявил, что за июль сотрудниками миссии в Донбассе было зафиксировано 15 тысяч нарушений.

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Война в Донбассе
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