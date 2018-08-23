Саров, Нижегородская область, 23 августа, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Администрация Сарова (Нижегородская область) планирует приобрести два новых автомобиля стоимостью по 1,5 млн рублей каждый. Аукцион объявлен 23 августа 2018 года, а пройдёт 6 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Размещение заявки на официальном сайте госзакупок осуществила администрация Сарова, но заказчиком по договору выступит муниципальное бюджетное учреждение «Центр эксплуатационного обслуживания и обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Сарова». Предприятие ответственно в том числе «за автотранспортное обслуживание органов местного самоуправления города Сарова в служебных целях».

По условиям контракта, автомобили победитель торгов должен поставить до 19 октября 2018 года.

В техзадании уточняется, что автомобили должны быть 2018 года выпуска, серого или синего цвета, иметь объём двигателя не менее 1998 см3, расход топлива в смешанном цикле — не более 7,2 л/100 км. Марка автомобилей не уточняется.

Напомним, бюджет Сарова на 2018 год с учётом корректировок в июле имеет следующие параметры: доходы — 3 056 716,6 тыс. рублей, расходы — 3 312 866,2 тыс. рублей и дефицит — 256,149 млн рублей.

При этом, закупая дорогостоящие автомобили, в Сарове берут коммерческие кредиты на финансирование бюджетного дефицита. 12 июля 2018 года прошёл аукцион, по результатам которого с ПАО «Саровбизнесбанк» был заключён договора на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом единовременной задолженности в размере 70 млн рублей. На проценты по этому договору потратят из бюджета 13 308 398,41 рубля.

В это же время на 1 июля 2018 года объём консолидированного долга муниципального образования превышал 83,255 млн рублей.