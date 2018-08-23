* ИГ — запрещённая в России организация

Париж, 23 августа, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Число жертв ножевой атаки в пригороде Парижа возросло до двух, передает немецкий телеканал N-TV 23 августа.

Frédérique Voisin-Demery Нож в крови

Газета Figaro сообщила, что погибшие — сестра и мать преступника. Ликвидированный нападавший был известен полиции как исламист, занесенный в списки потенциально опасных. Французские СМИ сообщают о том, что преступник выкрикнул на арабском языке «Аллаху акбар!», когда полиция открыла по нему огонь. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло в коммуне Трапп на западной окраине Парижа, где проживает община салафитов. Мужчина набросился с холодным оружием на троих людей.