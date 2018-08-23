Москва, 23 августа, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Очередная попытка спекулянтов продавить на прошлой неделе фьючерс Brent ниже уровня в $70 за баррель провалилась. Уже к концу недели рынок вернулся в прежний диапазон $72−74, и сегодня, 23 августа, вышел к отметкам в районе $75. Несколько факторов способствовали росту котировок, заявил корреспонденту главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Во-первых, данные по запасам от минэнерго США, которые вышли 22 августа показали неожиданное снижение запасов нефти почти на 6 млн баррелей. Этого хватило, чтобы фьючерс сразу «улетел» на два процента к $74.50 и даже информация о том, что добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей и достигла 11 млн. баррелей в сутки никак не повлияла на динамику фьючерсов. Сессию в Нью-Йорке рынок закрывал выше $75. Конечно, поддержала нефть информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Британии, но в целом рынок выглядит очень крепким. Во-вторых, американский доллар с начала недели начал снижаться к основным валютам, индекс доллара опустился на один пункт с 96 до 95 и это, как правило, всегда поддерживает сырьевые рынки, нефть в том числе», — пояснил эксперт.

Возможный негатив для рынка нефти это слухи о том, что Саудовская Аравия может отказаться от IPO Aramco, был снят опровержением этих слухов со стороны официальных лиц Саудовской Аравии. Однако нужно иметь ввиду, что на мировом рынке продолжают развиваться негативные тенденции в странах emerging markets. Периодически активно падают валюты то Турции, то Бразилии, то ЮАР и т.д. Плюс идет торговая война между США и Китаем, которая то затихает, то вспыхивает с новой силой.

«Все эти факторы могут негативно повлиять на темпы роста мировой экономики, следовательно, возможно снижение спроса на сырье, на нефть. Поэтому в среднесрочной перспективе рост цен на нефть выглядит как коррекционные движения внутри коридора перед серьезным снижением», — полагает Богданов.

Читайте также: Цены на нефть осциллируют вокруг отметки $75