Москва, 23 августа, 2018, 12:24 — ИА Регнум. При нынешней модели экономики РФ темпы экономического роста, которые могут быть обеспечены за счёт внутренних источников, в лучшем случае не превышают 2−2,5% в год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя слова главы Министерства экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что его ведомство намерено пересмотреть в сторону понижения свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году с 1,9% до 1,8%.

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«Такого рода прогнозы используются для расчёта поступлений в государственный бюджет, — сказал Колганов. — То есть для планирования государственных расходов и доходов. Для корректировки этих величин».

В то же время он предположил, что при нынешнем курсе экономической политики и модели экономики РФ темпы роста ВВП, которые могут быть обеспечены за счёт внутренних источников, в лучшем случае не превышают 2−2,5% в год.

«Эта модель, к сожалению, не слишком эффективна для мобилизации интенсивных источников экономического роста, таких как технический прогресс и инновации, — объяснил Колганов. — Она обеспечивает функционирование экономики, обеспечивает небольшой рост, но на большее не способна».

Что касается полутора-двухпроцентного роста, то он, по мнению Колганова, находится на грани простого воспроизводства, при котором постепенно наступает ухудшение качественных параметров экономики.

«То есть мы не обеспечиваем прогресса и откатываемся по сравнению с остальными экономиками назад, — констатировал экономист. — Разрыв увеличивается, и это создаёт проблемы с конкурентоспособностью, сужает внешние рынки сбыта и так далее. То есть при низких темпах роста экономические проблемы постепенно усугубляются».

Чтобы изменить экономическую модель, как считает Колганов, надо существенно нарушить сложившийся баланс экономических интересов.

«То есть кому-то надо наступать на мозоль, — подытожил он. — В первую очередь сырьевой, финансовой, торговой олигархии. Но идти на конфликт с этой группировкой, которая держит в своих руках основные финансовые потоки, никто не хочет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития намерено пересмотреть в сторону понижения свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году. По словам главы этого ведомства, оно в настоящее время готовит для внесения в правительство уточненный макропрогноз до 2024 года.

«Скорее всего, мы пересмотрим чуть-чуть вниз экономический рост на 2018 год — с 1,9% до 1,8%. То есть изменения во многом будут носить косметический характер», — сказал Максим Орешкин.