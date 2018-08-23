Москва, 23 августа, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский утверждает, что компания «открыта к передаче технологий», сообщает Antaranews.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Вертолёт

Андрей Богинский дал интервью индонезийскому информагентству Antaranews в кулуарах выставки российских войск «Армия-2018» в парке «Патриот», примерно в 60 километрах к юго-востоку от Москвы.

«Вертолеты России» контролируют 22% мирового военного вертолетного рынка.

«Что касается нашего внимания к Юго-Восточной Азии, мы считаем, что этот регион хорошо развивается: растет экономически и, безусловно, нуждается в новых технологиях для авиаперевозок», — заявил Андрей Богинский.

«У нас есть полная производственная линия для гражданских и военных целей, которая может отвечать потребностям Юго-Восточной Азии и Индонезии в частности», — добавил он.

«Компания открыта к передаче определенных технологий в пользовательскую страну, мы так поступили с нашими азиатскими партнерами. Это Индия и Китай, особенно потому, что они заказывают нашу военную продукцию большими партиями», — заявил Андрей Богинский.

Индонезия покупает 16 многофункциональных вертолетных аппаратов Mil Mi-17H и восемь единиц вертолетов Mil Mi-35P от производителей вертолетов Mil в Казани, Россия.

В 2018 году компания представила новые продукты, а именно Mil Mi-28, Mil Mi-35, Mil Mi-26T2, заказанные Министерством обороны России, которые были дополнены новейшими технологиями.

Mil Mi-26, как известно, побил несколько мировых рекордов. Это самый крупный вертолет в мире, в том числе он может поднимать до 20 тонн груза.