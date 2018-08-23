Кемерово, 23 августа, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Экс-начальнице госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой продлили срок содержания под стражей в связи с делом о пожаре в «Зимней вишне». Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерово.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

Отмечается, что с ходатайством о продлении ареста обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями Комковой обратились следователи. В суде сообщили, что указанное ходатайство было удовлетворено, и срок содержания экс-начальнице госстройнадзора Кемеровской области под стражей продлен до 24 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Центральный районный суд города Кемерово продлил до 24 ноября содержание под стражей Юлии Богдановой — ещё одной из фигуранток дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

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