Суд оставил под стражей одну из фигуранток дела о пожаре в «Зимней вишне»

Кемерово, , 10:29 — REGNUM Содержание под стражей Юлии Богдановой — одной из фигуранток дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» — продлено на три месяца. Об этом сообщили 22 августа в Центральном районном суде Кемерова.

Отмечается, что арестованной после мартовского пожара бывшему генеральному директору компании-собственника здания «Зимней вишни» Юлии Богдановой содержание под стражей продлено до 24 ноября. Ранее следствие направило в суд ходатайства о продлении ареста семи обвиняемым по делу о кемеровской трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Кемерово было полностью снесено здание бывшего ТРЦ «Зимняя вишня», где 26 марта 2018 года произошёл крупный пожар, унесший жизни 60-ти человек.

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