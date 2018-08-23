Санкт-Петербург, 23 августа, 2018, 10:19 — ИА Регнум. В Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении троих руководителей ООО «Театральный дом» и благотворительного фонда «Милосердие белых ночей», которые обвиняются в крупном мошенничестве при организации праздничных мероприятий на Невском проспекте и Дворцовой площади. Об этом 23 августа сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

По данным следствия, преступная деятельность организованной группы осуществлялась с ноября 2012 года по февраль 2014 года. В частности, речь идет о новогоднем мероприятии в ночь с 31 декабря 2012 на 1 января 2013 года, о мероприятиях 9 мая 2013 года, о мероприятиях на День ВМФ в июле 2013 года.

Общая сумма вменяемых троим фигурантам хищений составляет около 12 млн рублей. За мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Как полагает следствие, обвиняемые объединились в устойчивую группу для хищений денежных средств, выделяемых комитетом по культуре Санкт-Петербурга в качестве субсидий на организацию и проведение праздничных мероприятий и памятных дат.

Деньги похищались путем завышения фактических понесенных затрат в финансовых отчетах о проведении мероприятий. Непотраченная сумма из полученных субсидий похищалась, считает следствие. Подложные документы предоставлялись в комитет по культуре.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.