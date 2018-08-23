Москва, 23 августа, 2018, 08:31 — ИА Регнум. «Альфа» (12+)

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Когда род человеческий 20 000 лет назад вступал в свое отрочество, он был страшно одинок на неуютной земле. Вокруг были либо враги, от которых нужно было спасаться, либо добыча, зачастую тоже совсем не беззащитная. Даже быстро развивающийся человеческий мозг не всегда мог помочь выжить. Человеку был очень нужен союзник, и он обрел его.

Герой фильма Альберта Хьюза, сын вождя племени, умен и смел, отец научил его всему, что знал сам. Жизнь охотника коротка, полна опасностей, и неизвестно, когда сыну придется занять место отца и повести людей за собой. Но вышло так, что юноше пришлось бороться за свою жизнь в одиночку, когда племя уже оплакало его гибель. Впрочем, один он бы и не выжил. Юный охотник в своих скитаниях внезапно находит друга и помощника, и эта встреча станет одной из поворотных вех в судьбе всего человечества.

«Не волнуйся, он далеко не уйдет» (18+)

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Гуляка, прожигатель жизни, завсегдатай баров Джон Каллахан после одного весьма насыщенного алкогольными парами вечера садится в машину, за рулем которой — такой же поддатый собутыльник. Результат — страшная авария, почти полный паралич и инвалидная коляска на всю жизнь. Казалось бы, полный крах всех надежд. Но это был не конец, а только начало. Место пьянок и гулянок в жизни Каллахана внезапно занимает творчество. Юмор помогает ему не отчаяться, и Джон щедро делится им со всеми, рисуя карикатуры. Хотя ручку ему приходится держать, зажав ее между обеих плохо слушающихся рук, внезапно открывшийся талант приносит ему славу и удовлетворение. Но это еще не все. Оказывается, истинная любовь — это нечто совсем иное, чем случайные связи под винными парами, и она приходит даже к калекам — возможно, куда чаще, чем к бездумным любителям вечеринок.

Фильм режиссера Гаса Ван Сента основан на реальной истории известного американского карикатуриста. В роли Джона Каллахана — Хоакин Феникс.

«Последний беспредел» (18+)

Фильм Такеши Китано погружает зрителя в беспощадный мир двуногих хищников, где кланы якудза ведут непрекращающуюся борьбу между собой, а рядовые солдаты мафии зубами прогрызают себе путь наверх, уничтожая вчерашних боссов

В центре фильма — старый травленый тигр Отомо, которого более молодые «коллеги» считают старомодным и зажившимся на свете. Но ответ на брошенный старому гангстеру вызов будет страшным. В главной роли — сам Такеши Китано.

«Шоу Мистико» (18+)

Для кого-то весь мир — театр, а для кого-то — цирк. На заре XX столетия молодой и страстный доктор Фред Кипс захотел подарить своей возлюбленной самый лучший цирк на планете. С тех пор миновал целый век, наполненный громкими событиями, трагическими или славными, но таинственный цирк оставался прежним. Шоу должно продолжаться во что бы то ни стало! Силачи, прекрасные гимнастки, одетые лишь в свои татуировки, и загадочный шпрехшталмейстер Селяви. Все это — маленький зачарованный мирок внутри огромного мира. Или его воплощение?

Фильм бразильского режиссера Карлуса Диегиса погружает зрителя в атмосферу магического реализма.

«Отель «Артемида» (18+)

Америка десять лет спустя, какой ее видит режиссер и сценарист Дрю Пирс. Беспорядки и криминальные разборки стали обычным делом в больших городах. А где разборки — там и раненые. Для пострадавших бандитов в Лос-Анджелесе существует секретная больница, скрывающаяся под вывеской отеля «Артемида», впрочем, этот гостеприимный госпиталь своими строгими правилами напоминает тюрьму. Оружие и убийства тут под запретом, и горячие парни предпочитают не протестовать — ведь помогают здесь по первому разряду. Но однажды один незадачливый уголовник, схлопотавший пулю, прихватывает с собой на больничную койку опасный «сувенир». Ради того чтобы вернуть эту вещь, один из бандитских главарей готов нарушить принципы преступного сообщества и начать штурм когда-то неприкосновенной «Артемиды». Смогут ли медики и их пациенты прописать нападающим хорошую клизму? Ведь они практически безоружны. Или так только кажется?

«22 мили» (18+)

Очередная история о бравых секретных суперагентах, которые вступают в дело там, где невозможно ничего сделать законными методами. Герой фильма Питера Берга — агент из подразделения «Призраки». Ему нужно тайно вывезти из другой страны молодого полицейского, начиненного опасными секретами и готового продать их в обмен на свою жизнь. Эти двое крепких ребят не питают друг к другу теплых чувств, но они в одной лодке. От спасения их отделяют 22 мили и вооруженные до зубов враги.

«Голубая игуана» (16+)

Ох уж эти женщины! Так и норовят сбить хороших… ну ладно, не очень-то хороших, но пытающихся остепениться парней с пути истинного на путь головокружительных приключений! Герои криминальной комедии Хади Хаджэйга — два мелких американских жулика, чья скучная честная жизнь после отсидки продлилась недолго. Заезжая авантюристка подбила их на небольшое дельце — всего-то забрать в Лондоне скромный синий рюкзачок и доставить ей прямо в руки. Вот только в рюкзачке — бесценный голубой алмаз, за которым, кажется, охотится полмира…

«Днюха» (16+)

Если ты всерьез собрался жениться, то пора завязывать с отвязными вечеринками, иначе рискуешь получить не руку любимой, а этой самой рукой по физиономии. Антон, герой фильма Романа Каримова, забыл об этом и как следует погулял на днюхе на даче у своего друга. Вечеринка получилась совершенно незабываемой, несмотря на провалы в памяти. Ведь кто-то из гостей снял все пьяные безумства на мобильный телефон и выложил в интернет. А между тем невеста Антона Марина и даже ее родители в этом самом интернете просто живут, и даже знакомился с «предками» невесты незадачливый жених по скайпу. Так что правда просто не может не вылезти наружу — это всего лишь вопрос времени…

«Принцесса и дракон»

Как хорошо уметь читать! Принцесса Варвара из мультфильма Марины Нефедовой перечитала все-все сказки и отправилась на поиски нового чтения. Наконец, на самой верхней полке в библиотеке родного замка она нашла огромную книгу, которая оказалась настолько захватывающей, что буквально затянула ее в себя. Принцесса попала в сказочную страну, где сумела подружиться с самым настоящим драконом!

«Вилли и крутые тачки»

Встречайте «Тачки» по-малайзийски! Герой мультфильма, автомобильчик Вилли — обычное городское такси, но в нем живет жажда скорости и победы. Но только когда он встречает свою единственную любовь, ему становится ясно, что никакой приз уличных гонок не может быть дороже прекрасных фар любимой. Ради нее он способен преодолеть любые козни соперников и конкурентов, затеявших нечестную игру.