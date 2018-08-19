Волгоградская область, 15 июля, 2014, 11:57 — ИА Регнум. Волгоградская область станет пилотной площадкой для запуска проекта Единой системы мониторинга межнациональных отношений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона 15 июля, предложение войти в число 15 пилотных регионов по реализации проекта область получила от Министерство регионального развития РФ. Речь об этом шла речь на совещании, прошедшем в Москве под председательством директора департамента межнациональных отношений Минрегионразвития Александра Журавского . Проект предполагает запуск до конца третьего квартала текущего года колл-центра и системы информирования всех ответственных служб.

Планируется, что в 2014 году регион запустит систему на собственные средства, а в 2015 году область сможет рассчитывать на федеральные субсидии. Координировать действия всех 15 пилотных субъектов будет выигравший грант Минрегиона РФ Институт политических исследований . В дальнейшем предполагается создание единой информационной базы по всем субъектам федерации.

По словам председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Сергея Чернова , основная задача нового проекта - объединить усилия всех структур, которые занимаются межнациональными отношениями и межнациональным согласием.

"Самое главное условие для создания новой системы - круглосуточный колл-центр, который должен базироваться на "экстренном" телефонном номере 112, - пояснил Сергей Чернов. - Должен быть разработан определенный механизм совместных скоординированных действий всех ответственных служб при поступлении на эту "горячую линию" сигналов о межнациональном конфликте или зреющей напряженности".

Для представителей муниципальных образований уже состоялся обучающий семинар, на котором было акцентировано внимание: нужна "живая" информация, которая стекалась бы в единую базу.