Херсон, 22 августа, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Четыре боевика, подозреваемые в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, сознались в преступлении, заявил представитель национальной полиции Украины Ярослав Тракало 22 августа в комментарии изданию «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские боевики

По словам полицейского, организатором нападения является человек, командовавший подозреваемыми в ходе боевых действий в Донбассе. Он отрицает свою вину, хотя сообщники заявили, что именно он предложил облить Гандзюк серной кислотой и пообещал за это деньги.

Тракало отметил, что на теле одного из подозреваемых обнаружен след, напоминающий химический ожог. Его истинное происхождение предстоит выяснить экспертам.

Напомним, ранее сообщалось о двух задержанных по делу Гандзюк. Ими оказались участники так называемой «антитеррористической операции» против Донбасса, участвовавшие в захвате донецкого аэропорта.

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