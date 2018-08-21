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Украинский суд арестовал «киборгов», обливших кислотой чиновницу

Общество

В полиции рассказали о задержанных

Украинский суд арестовал «киборгов», обливших кислотой чиновницу
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Арест

Херсон, Украина, 21 августа 2018, 22:00 — REGNUM  Суд Херсона арестовал двух боевиков, подозреваемых в нападении на советника мэра города Екатерину Гандзюк, заявил представитель национальной полиции Ярослав Тракало 21 августа, сообщило издание «Украинская правда».

Предполагаемый организатор покушения на чиновницу — Сергей Торбин — член бандформирования «Украинская добровольческая армия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), воевал против Донбасса в районе поселка Пески, в 2014 году находился в аэропорту Донецка. По словам адвоката, Торбин имеет множество наград.

Второго задержанного зовут Владимир Васянович. Он также является членом «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2016 году был награжден орденом «За мужество» II-й степени. Во время войны в Донбассе был ранен, носит протез на ноге.

Напомним, украинская полиция задержала в общей сложности пять подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк. Большинство из них участвовали в войне против Донбасса, то есть с точки зрения украинской пропаганды являются «героями».

Читайте подробнее: По делу херсонской чиновницы задержаны пятеро «героев АТО» — МВД

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