Архангельск, 22 августа, 2018, 17:53 — ИА Регнум. В Архангельском областном собрании депутатов сегодня обсудили горячую тему — в Ленском районе начали готовить участок под строительство полигона по утилизации отходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Напомним, разговоры о том, что на территории Ленского района могут организовать свалку, начали ходить еще в июле, когда рядом со станцией Шиес начали вырубать лес. Достоверной информацией о том, что за работы ведутся на этом месте, не было ни у местных жителей, ни у местной власти. О том, что лес вырубают именно под свалку, местные жители узнали от рабочих.

Сейчас на этом участке находится несколько десятков единиц техники, но точной информации о проводимых работах нет. Обеспокоенная общественность разослала обращения во все инстанции, проблемой заинтересовались СМИ.

«То, что мы сейчас обсуждаем эту злободневную тему, говорит о том, что у нас есть гражданское общество. Граждане открыто заявляют о проблемах, которые их волнуют, и власть прислушивается к ним, — комментирует ситуацию заместитель председателя областного собрания Виталий Фортыгин. — Что строит железная дорога, почему она это делает на территории Архангельской области без ведома жителей региона? О своих планах и действиях они должны были известить и население, и правительство Архангельской области».

Региональные власти признали — в Шиесе должен появиться завод по переработке ТКО из Московской области. Представитель регионального правительства Евгений Фоменко на заседании в парламенте подчеркнул, что без прохождения всех предусмотренных законом процедур речи о строительстве какого-либо промышленного объекта в Шиесе быть не может:

«Прежде всего, это общественные слушания по изменению генерального плана и правил землепользования и застройки. Они имеют определяющее значение. Во-вторых, должны быть проведены публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду. Их составной частью являются результаты изысканий, которые должны быть проведены, если мы говорим о строительстве этого объекта. После этого проект должен пройти федеральную госэкспертизу, и если будет принято решение о строительстве такого объекта, на нём будут применяться самые современные технологии. Свалки там точно не будет», — отметил Евгений Фоменко.

Вместе с тем Фоменко признал, что организация, ведущая работы на Шиесе, уже нарушила закон, незаконно вырубив лес. Сейчас природоохранная прокуратура проводит там проверку.

От 56 вагонов мусора, которые, согласно растиражированной в СМИ телеграмме, должны были прибыть на Шиес из подмосковных Люберец, Евгений Фоменко поспешил откреститься: Архангельская область соглашений таких не заключала.

Добавим, что земельный участок, на котором планируется строительство объекта, находится в долгосрочной аренде у РЖД и в субаренде у бюджетного учреждения Москвы «Автомобильные дороги».

Представителей РЖД, как и представителей организации, ведущей бурную деятельность в районе станции Шиес, на заседании не было. Поэтому получить вразумительного ответа на вопрос, что же там происходит, не удалось. По сведениям, полученным корреспондентом ИА REGNUM от одного из депутатов, региональное отделение РЖД не владеет информацией о проводимых в районе станции работах.

По словам Фоменко, правительство области направило в РЖД запрос о сути производимых работ. По моей информации, целевое использование участка в настоящее время проверяется сотрудниками Росреестра.

«Мы возьмем под контроль ситуацию с реализацией проектов строительства полигонов для твердых коммунальных отходов в Архангельской области, попросим губернатора также обратить внимание на ситуацию. Кроме того, мы обратимся в прокуратуру с просьбой проверить законность действий на территории возле станции Шиес. Также мы направим запрос в РЖД с требованием предоставить исчерпывающую информацию о проектах строительства полигонов ТКО в Архангельской области», — заявил председатель комитета областного собрания по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлов.

«Произвола мы не допустим», — заверил всех присутствующих заместитель прокурора области.

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