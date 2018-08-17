56 вагонов подмосковного мусора «ждут» жители Архангельской области

Архангельск, , 14:16 — REGNUM Жители поселка Урдома Ленского района Архангельской области возмущены планами организовать свалку отходов из Подмосковья в своих окрестностях. Более 6 тысяч человек уже подписали петицию против «импорта» мусора. В планах — митинги и пикеты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разговоры о том, что на территории Ленского района могут организовать свалку начали ходить еще в июле, когда рядом со станцией Шиес начали вырубать лес. О том, что лес вырубают именно под свалку местные жители узнали от рабочих — ни глава поселения, ни местные депутаты, по их словам, не были в курсе происходящего.

После того как обеспокоенная общественность разослала обращения во все инстанции, и проблемой заинтересовались СМИ, региональные власти признали — в Шиесе должен появиться завод по переработке ТБО из Московской области.

В областном правительстве говорят, что на территории предполагаемого строительства пока идут изыскательные работы, и только после них проект вынесут на общественные слушания.

На этом можно было бы людей успокоить, но в СМИ попала фотография телеграммы, в которой говорится, что 56 вагонов с бытовыми отходами из Люберец в Шиес отправят уже 20 августа.

Добавим, что к протесту присоединились жители Коми, живущие в непосредственной близости от предполагаемого места переработки мусора. В Усть-Вымском районе люди начали сбор подписей против строительства объекта.

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