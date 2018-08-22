Кемерово, 22 августа, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Памятный сквер на месте снесённого торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», в котором 25 марта произошёл пожар и погибли 60 человек, кемеровские власти планируют открыть к 1 июня 2019 года. Об этом сообщил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв, который сегодня, 22 августа, побывал на месте сноса здания «Зимней вишни».

Администрация Кемеровской области Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв посетил площадку, где накануне было снесено здание ТРЦ «Зимняя вишня».

«Всю зиму будем готовиться, подбирать необходимую технику, материалы, чтобы весной начать обустройство и открыть сквер к Дню защиты детей, к 1 июня 2019 года. Мы будем очень стараться», — заявил Цивилёв.

По словам главы города Кемерово Ильи Середюка, территория под будущий сквер составит 1,8 гектара. Дизайн по проекту Сбербанка уже готов. Именно его выбрали родственники погибших из трёх предложенных.

Кроме того, запланирована большая реконструкция всего квартала. Например, школу №7 ожидает масштабный ремонт с перестройкой пришкольной территории. На эти работы из федерального бюджета выделено 700 млн рублей. Будут отремонтированы фасады близлежащих домов и благоустроена территория всего квартала.

Отметим, что демонтаж самого здания ТРЦ уже завершён, но работы на площадке идут круглосуточно — к 25 августа строители должны очистить её полностью.

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Сейчас разбираются помещения котельной и вывозится мусор. К концу недели должны закончить и обустройство места повиновения. К этому времени власти обещают восстановить привычное движение троллейбусов по проспекту Ленина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар, унёсший жизни десятков человек, произошёл в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта. По уголовному делу, возбуждённому после трагедии, на сегодняшний день фигурантами проходят 11 человек.

Снос здания ТРЦ начался 14 июля.