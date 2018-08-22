Карпинск, Свердловская область, 22 августа, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Сотрудница администрации города Карпинск Юлия Пузачева подала жалобу в Роскомнадзор на местный сайт «Вечерний Карпинск» за публикацию новости о том, что её наградили почётной грамотой. В издании считают, что виной тому стали нелестные комментарии пользователей о чиновнице.

Гюстав Курбе. Прекрасная ирландка (портрет Джо). 1865 г

Сегодня, 22 августа, редакция сайта сообщила, что Пузачева подала жалобу в Роскомнадзор на «Вечерний Карпинск». Суть жалобы неизвестна, но ведомство попросило издание объяснить, откуда оно взяло персональные данные и фотографию чиновницы. В новости под заголовком «Сотрудница карпинской администрации пожаловалась на «Вечерний Карпинск» в Роскомнадзор» говорится, что журналисты осуществляли обработку персональных данных Пузачевой в рамках закона и без нарушения прав гражданина. Всю информацию о чиновнице можно найти в интернете — она является общедоступной.

В газете предположили, что Пузачевой просто не понравились комментарии к новости, в которых о ней нелестно отзывались.

«Допускаем, что Юлии Викторовне неприятно было читать, что думают о городских чиновниках и о ней в частности рядовые горожане, но, извините, подался в администрацию работать — будь добр, прими тот факт, что отныне ты человек публичный», — отмечает редакция газеты.

Заметка о том, что заведующая отделом организационно-кадровой работы городской администрации Юлия Пузачева получит почётную грамоту Заксобрания Свердловской области «за большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования», появилась на сайте газеты «Вечерний Карпинск» в конце июня. К новости прилагалась краткая биография чиновницы, её фото и примечание, что подобная грамота даёт возможность рассчитывать на звание ветерана труда. Заметка вызвала широкий резонанс у жителей Карпинска. В комментариях пользователи стали оставлять нелестные комментарии о чиновнице и ставить под сомнение её заслуги.

«В чем её заслуга, что такого необычного она совершила или полезного городу? Просто дружит с кем надо, вот и получает награду ни за что. Продвигают и награждают друг друга. Наградить какого-нибудь рабочего, который всю жизнь физически отработал. Лицемеры!» — считает Люся.

«С 2007 работала юрисконсультом в ЖКХ, хотя диплом получила в 2012 в международной частной шараге, дистанционно «обучаясь»? Неудивительно, что государство в полной дупе с такими спецами во всех направлениях!» — написал пользователь с ником Баста.