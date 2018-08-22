Астана, 22 августа, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Послы Украины, Германии, Ливана, Пакистана и Бразилии вручили президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву верительные грамоты, сообщили 22 августа в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Президент поздравил дипломатов с официальным началом дипломатической миссии. Верительные грамоты вручили посол Украины Иван Кулеба, Германии — Тило Клиннер, Ливана — Жискар Эл Хури, Пакистана Имтиаз Ахмад Кази и Бразилии Марсия Доннер Абреу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Назарбаев принял участие в церемонии вручения верительных грамот послов Узбекистана, России, Туркмении и Италии.