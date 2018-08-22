Берлин, 22 августа, 2018, 13:48 — ИА Регнум. 22 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас опубликовал статью-размышление о состоянии отношений между Европой и США. Статья под названием «За сбалансированное трансатлантическое партнерство» доступна на официальном сайте МИД Германии.

Бундестаг. Германия

Хайко Маас продвигает идею «Europe United» — сильной Европы, которая должна взять на себя инициативу в диалоге с США, которые все больше отдаляются от Брюсселя.

«США и Европа разошлись на долгие годы. Пересечение ценностей и интересов, которые формировали наши отношения в течение двух поколений, исчезает. Связующей силой конфликта Запада и Востока является история. Эти изменения начались задолго до избрания [президента США Дональда] Трампа — и скорее всего, переживут его президентство. Вот почему я скептичен, когда какой-нибудь заядлый трансатлантик советует нам переждать это президентство», — пишет Маас.

«Настало время переоценить наше партнерство — не отказаться от него, но обновить и сохранить. В качестве плана мы предлагаем идею сбалансированного партнерства, в которой мы берем на себя нашу пропорциональную часть ответственности. В котором мы создадим равновесие там, где США пересекут красную линию. Где мы перенесем наш вес туда, откуда уходит Америка. В котором мы начнем новый диалог».

По словам Мааса, Германия борется за создание сильного альянса, основанного на законе и сотрудничестве, который будет защищать принцип многосторонности.

«В одиночку мы потерпим неудачу в этой задаче. Поэтому главная цель нашей внешней политики — это создание суверенной, сильной Европы. Только в тесном сотрудничестве с Францией и другими европейцами можно добиться баланса с США», — говорит министр.

В качестве инструмента политики Европы Маас предлагает расширенный диалог с американцами, но не только с официальным Вашингтоном, но и там, «где побережье далеко, а Европа еще дальше». Особо важной министр считает борьбу с так называемыми фейковыми новостями, которые способны привести к «неправильной политике».