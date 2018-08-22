Ростов-на-Дону, 22 августа, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Развитием территории, прилегающей к «Ростов-Арене», может заняться одна из крупнейших девелоперских компаний России Crocus Group. Заместитель генерального директора АО «Крокус Интернэшнл» Александр Чернов на встрече с ростовскими властями отметил, что компания готова выступить инвестором реализации проекта, детальный план которого будет представлен в ближайшее время. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 22 августа.

Светлана Бекетова «Ростов-Арена»

Представители компании предложили концепцию обустройства трёх земельных участков, расположенных рядом с футбольной ареной. Предполагается, что здесь появятся культурно-деловой центр, выставочный и торгово-развлекательный комплексы.

«Территория возле стадиона «Ростов-Арена» — это знаковое место для донской столицы, которое призвано дать мощный импульс к формированию Нового Ростова. К реализации любых проектов в этой зоне нужно подходить особенно тщательно, с учетом уже сложившейся здесь инфраструктуры и обязательным учетом мнения профессионалов и общественности», — отметил ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания АО «Крокус Интернэшнл» выступила генеральным подрядчиком строительства стадиона «Ростов-Арена». В июле текущего года сообщалось, что министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области планирует взыскать с подрядчика неустойку в размере 119,4 млн рублей. Это связано с тем, что АО «Крокус Интернешнл» не выполнил ряд условий госконтракта.

Читайте по теме: Минстрой Ростовской области взыскивает с «Крокус Интернешнл» неустойку