Южно-Сахалинск, 22 августа, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Тела трёх граждан Киргизии, погибших в результате обрушения здания бывшего бумажного завода в Сахалинской области, уже завтра, 23 августа, будут отправлены самолётом на родину. Как сообщил почётный консул Киргизии на Сахалине Владимир Трофимов, все расходы на себя возьмёт владелец разрушенного здания.

Max Shestera Заброшенный ЦБЗ на Сахалине

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«Помочь остающимся в больнице гражданам Киргизии пообещал подрядчик, который привлёк их к демонтажу завода», — добавил Трофимов.

По уточнённым данным, один из погибших является гражданином Таджикистана, а не Киргизии, как сообщалось ранее, пишет ТАСС. Его тело также будет отправлено на самолёте в родную страну.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЧП на заброшенном бумажном заводе в Поронайске на Сахалине произошло 19 августа. В результате обрушения стены здания пострадали граждане Киргизии. Изначально сообщалось об одном погибшем и пятерых пострадавших.

Следователи установили, что здание находилось в оперативном управлении одного из индивидуальных предпринимателей города, у которого был заключён договор с другим ИП — собственником здания — на его демонтаж. Для выполнения этих работ были направлены десять граждан Киргизии. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».