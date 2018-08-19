Несколько рабочих оказались под завалами бывшего завода на Сахалине

Южно-Сахалинск, , 11:25 — REGNUM Один человек погиб и семеро оказалось под завалами при работе на крыше заброшенного завода в городе Поронайске 19 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

В 07:45 по московскому времени в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на заброшенном целлюлозном заводе обрушилась крыша в то время, когда на ней находилось 10 рабочих. Спасательные службы сообщают, что из десяти рабочих один погиб, двое не пострадали, пять человек госпитализированы (трое из них в очень тяжелом состоянии). Еще два человека остаются под завалами.

Для проведения спасательных работ в Поронайск вылетел вертолет МЧС Ми-8, также к месту происшествия направлен автомобиль МЧС.

В СМИ сообщают, что крышу разбирали рабочие-мигранты.

Отметим, что с 2016 года на Сахалине действуют ограничения на использование иностранной рабочей силы. В декабре 2017 года губернатор Сахалина Олег Кожемяко выступил за расширение перечня ограничений для рабочих-мигрантов: «В приоритете для нас трудоустройство российских граждан, а количество привлекаемых на Сахалин иностранцев должно последовательно снижаться. Сахалин — не проходной двор, это приграничный регион России, стратегически важная для страны территория. Поэтому вопросы миграции здесь должны находиться под жестким контролем государства».