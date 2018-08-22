Ростов-на-Дону, 22 августа, 2018, 13:12 — ИА Регнум. В Ростовской области на станции Высочино по техническим причинам остановился грузовой поезд. В связи с этим пассажирские поезда задерживаются. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги 22 августа.

Enigma Железнодорожная станция

Для вывода грузового состава был направлен вспомогательный локомотив.

«Железнодорожники принимают все возможные меры для ввода задержанного поезда в график», — говорится в сообщении.

Тем временем задержка пяти пассажирских поездов, следующих из Москвы и Ростова-на-Дону в Анапу, Адлер и Новороссийск, составляет 1,5 часа.

ИА REGNUM напоминает, в начале июля в Ростовской области произошло ДТП на железнодорожном переезде. В связи с этим с опозданием пришли три пассажирских поезда сообщением «Киров — Адлер», «Чита — Адлер» и пригородная электричка.