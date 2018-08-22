Казань, 22 августа, 2018, 12:24 — ИА Регнум. В Татарии закупочные цены на сырое молоко хоть и начали расти летом 2018 года относительно этого же периода 2017 года, но пока до прошлогоднего показателя недобрали три рубля, остановившись на отметке 19,05 рубля за кг. Максимальная цена в республике за сырьё составила 22,84 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарии.

Couleur Молоко

«С 1 июля текущего года закупочные цены на сырое молоко стабилизировались, наблюдается небольшой рост», — отмечают в ведомстве.

Максимальная цена к июлю 2018 года была у филиала молочного комбината «Эдельвейс» — 22,84 рубля за кг, но даже она не достигала верхней планки 2017 года, когда за килограмм продукта давали 23,4 рубля.

Общий объём переработки молока в республики составляет порядка 2,7 тыс. тонн.

По оперативным данным профильного министерства РТ, на 22 августа 2018 года в Татарии валовый надой за день составил 3693 тонны, а с учётом запасов было реализовано за день 4212,1 тонны, из них сельзохформированиями — 3471,8 тонны, а населением — 740,3 тонны. Надой в день из расчёта на одну корову составил 15,6 кг, а реализовывалось 14,7 кг.

Напомним, проблемы в молочной отрасли многих регионов, включая и Татарию, возникли после масштабного завоза дешёвого сухого молока из Белоруссии, что привело к резкому спаду закупочных цен на сырое молоко. В декабре 2017 года цена за кг снизилась сразу на пять рублей, спад продолжался вплоть до апреля 2018 года. УФАС по РТ позднее в рамках расследования дела о картельном сговоре десяти компаний выяснила, что трейдеры закупали у производителей молоко по цене от 18,5 до 23,5 рубля при том, что закупочная цена до этого варьировалась в районе 21−26,5 рубля.

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Еще в феврале 2018 года на полях экономического форума в Сочи глава Татарии Рустам Минниханов обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой ввести ограничение на ввоз сухого молока из Белоруссии. Эту инициативу уже в форме письменного обращения поддержали и депутаты Госсовета РТ.

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В середине мая 2018 года главаминсельхозпрода Татарии Марата Ахметова в одном из публичных заявлений заявил, что проблема на молочном рынке сохранится, вероятно, до осени — «пока не съедим 1,5 млн тонн пальмового масла и 1 млн тонн сухого молока». В мае ведомство сообщало, что закупочные цены местами уже достигли 11−14 рублей. Производителям, чтобы не допустить их разорения и забоя молочного стада, из бюджета республики было выплачено 2,3 млрд рублей субсидии.

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